publié le 15/06/2018 à 20:02

C'est une image iconique du G7 qui s'est tenu en fin de semaine dernière : Donald Trump face au reste du monde. Nous sommes samedi dernier dans une salle de l'Hôtel Manoir Richelieu à La Malbaie au Canada, pays hôte du G7.



À huis clos, se déroulent les ultimes négociations avant le communiqué final. "On est comme une petite souris qui entre dans la salle et qui montre un moment de tension", analyse Christian Delporte, historien, spécialiste en communication politique.

Au milieu des autres chefs d'État, Angela Merkel, debout, buste en avant, les mains solidement posées sur la table. Elle tient tête à Donald Trump, assis en retrait face à elle. Le président américain, bras croisés et moue boudeuse ne la regarde pas... Il fixe en fait Emmanuel Macron.

Une image résumant le rapport de force au G7

Le cliché est signé par le photographe de la chancellerie allemande, Jesco Denzel. "Ce que veut dire la photo qui est centrée sur Merkel, c'est que Merkel c'est la fermeté. En face, Trump est isolé, seul contre tous avec beaucoup de mise en scène qui nous rappelle les tableaux bibliques, les tableaux de scènes autour du Christ", poursuit Christian Delporte.



Et si c'est donc cette photo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, chaque pays a en fait immortalisé la scène avec son propre point de vue : chacune des images racontent sous un angle différent le rapport de force qui s'est joué lors de ce G7.



Acte 1, 10h45. Les équipes de Donald Trump postent une photo du président tranquillement assis, l'air narquois. Acte 2, un quart d'heure plus tard, les conseillers d'Emmanuel Macron publient eux aussi LEUR cliché où notre président, au centre, argumente vivement. Acte 3, 30 minutes plus tard, c'est la photo allemande. Enfin, on retiendra aussi celle plus neutre du photographe du premier ministre canadien Justin Trudeau dans le rôle d'arbitre.

Plusieurs interprétations de la photo

"Chaque dirigeant a voulu se donner le beau rôle à travers ces photographies symboliques en direction de l'opinion publique, explique Christian Delporte. On interprète la photographie de notre point de vue, du point de vue européen. Mais on peut également l'interpréter du point de vue des partisans de Trump. Et en fait c'est une attitude de fermeté, de repli. Il est effectivement seul contre tous mais il résiste finalement contre tous ceux qui souhaitent le faire plier."



Un Donald Trump qui a résisté jusqu'au bout. Dans un premier temps, il a soutenu le communiqué commun... Avant de faire brusquement volte face dans l'avion du retour.