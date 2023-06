Sujet du jour. Jean Moulin est décédé il y a 80 ans, le 8 juillet 1943, quelques jours seulement après son arrestation à Caluire dans la banlieue de Lyon. Il était Max, Jaques Martel, Joseph Mercier, après avoir été Marchand, Régis ou Romanin. Homme d'État et artiste avant la guerre, il est ensuite résistant et galeriste. Deux vies en parallèle autour de l'art et de l'intérêt général et un destin à retracer.

Le 12 février 1937, à son retour du raid victorieux Dakar-Natal au Brésil, l'aviatrice Maryse Bastié est accueillie au Bourget par Jean Moulin. Il représente Pierre Cot, le ministre de l'Air, tout en saluant une France souriante et pacifique. L’événement a été filmé, il s'agit d'une rare archive sonore de Jean Moulin. En 1939, la guerre est déclarée par Édouard Daladier, le président du Conseil, après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie. Jean Moulin, alors préfet d'Eure-et-Loir (le plus jeune en France) depuis janvier 1940, va tout faire pour être mobilisé, sans succès. En novembre de la même année, il est révoqué par le gouvernement de Vichy. Il s'installe à Saint-Andiol dans les Alpilles et prend contact avec les différents mouvements de Résistance de zone sud. Avec, très vite, le retour de l'art comme couverture...

Pourquoi on en parle. Le 8 mai 2023, après une commémoration sur les Champs-Élysées, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est rendu à Lyon. Depuis le Mémorial de la prison de Montluc, il a rendu hommage à Jean-Moulin et aux figures de la résistance.



Analyse. "C'est une vie qui se partage entre les lieux où il est en poste, dans les sous-préfectures et préfectures de province et Paris où il fréquente assidument Montparnasse, qui est à ce moment même le lieu de toute l'avant-garde artistique, entre les galeries, les expositions..., explique Bénédicte Vergez-Chaignon, spécialiste de la Seconde Guerre Mondiale et auteure de Jean Moulin, alias Romanin. Artiste, dessinateur, galeriste (Michel Lafon). Il y a un temps ou Romanin va s'éclipser, ce sera vraiment le temps de l'engagement politique contre le fascisme, mais il va réapparaître pour servir de couverture à la cause de la clandestinité".