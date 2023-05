8 mai : qu'est-ce que le Conseil national de la Résistance auquel se réfère Emmanuel Macron ?

Sujet du jour. Après la traditionnelle cérémonie à l'Arc de triomphe pour commémorer la victoire du 8 mai 1945, Emmanuel Macron s'est rendu à Lyon ce lundi pour rendre hommage la "Résistance française et aux victimes de la barbarie nazie". Le chef de l'État a visité l'ancienne prison de Montluc, où Jean Moulin et d'autres résistants ont été détenus.

Emmanuel Macron fait régulièrement référence au Conseil national de la Résistance, fondé en mai 1943. Il s'en est même inspiré pour créer le Conseil national de la refondation (CNR), un nouvel outil de réforme présenté comme une "révolution culturelle". Celui-ci vise à réunir des acteurs différents dans une période de crise.



Pourquoi on en parle ? Qu'est-ce que le Conseil National de la Résistance ? Comment a-t-il été créé ? Comment Jean Moulin a réussi à faire assoir à la même table des communistes, des gaullistes, des partis politiques, des syndicats ? Quel est l'héritage du CNR ?

Analyse. "Le Conseil national de la Résistance, c'est un moment politique assez exceptionnel dans notre Histoire. On a réussi à obtenir un consensus des Communistes jusqu'à la droite pour bâtir une France nouvelle. Le principal héritage du CNR, c'est d'avoir transformé la France après la guerre avec toutes ces grandes réformes sociales, la démocratisation de la l'enseignement, le retour aux valeurs républicaines, explique", à Fabrice Grenard, directeur historique de la Fondation de la Résistance et auteur de Jean Moulin, le héros oublié (Plon).

