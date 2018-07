Jean-Marc Huart est l'invité d'RTL

publié le 13/07/2018 à 06:58

Les vacances ont à peine commencé, que celles de 2019 et 2020 sont déjà au cœur des discussions. Ce jeudi 12 juillet était discuté le calendrier scolaire de l'année 2019-2020 devant le Conseil supérieur de l'Éducation. Fédérations de parents d'élèves et syndicats de professeurs se sont retrouvés autour de la table au Conseil supérieur de l'Éducation pour discuter du calendrier scolaire de l'année 2019-2020 déjà très contesté ce jeudi.



Ce n'est pas nouveau, le calendrier scolaire agace les professeurs comme les parents notamment parce qu'ils estiment que la période entre les vacances printemps et les congés d'été est trop longue : 11 semaines au total. Samuel Cywie, porte parole de la PEEP, la fédération de parents d’élèves, confirme au micro de RTL que ce cette période "est beaucoup trop longue notamment pour les plus petits, qui sont à la fin de l'année très fatigués". Selon lui, les collégiens de 3e et les lycéens sont moins touchés car ils finissent les cours un peu plus tôt grâce aux différents examens de fin d'année.

Un autre point de discorde est la date de rentrée des vacances d'été prévue le 30 août. Une rentrée qui prive notamment les professeurs d'une semaine de vacances familiales. Des revendications auxquelles devra répondre Jean-Marc Huart, le directeur général de l'enseignement scolaire du ministère de l'Éducation nationale. Il est l'invité de RTL ce vendredi 13 juillet d'Élizabeth Martichoux à 7h45. Il évoquera également le sort des 100.000 bacheliers qui sont toujours en rade.



Tous leurs voeux sur Parcoursup ont été rejetés ou ils sont encore en attente alors que les résultats sont validés et les résultats du Bac validés. Leur avenir dépend de ce que vont faire ceux qui ont déjà eu une réponse positive mais qui attendent avant de la valider parce qu'ils espèrent mieux. Ils sont plus de 170.000 dans ce cas.