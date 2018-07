publié le 30/12/2016 à 16:52

En voilà un qui surfe sur Youtube avec l'aisance des maîtres de la vidéo. Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle 2017 au nom de la France Insoumise, poursuit son ascension sur le site d'hébergement de vidéos dont il fait désormais son meilleur vecteur de communication. Ce vendredi 30 décembre, l'ancien président du Parti de Gauche comptait plus de 140.000 abonnés sur sa chaîne "Place au Peuple", soit quelques milliers de plus que la candidate démocrate à la Maison Blanche Hillary Clinton, ou son adversaire, vainqueur de l'élection américaine, Donald Trump. Et Jean-Luc Mélenchon n'a pas manqué de s'en féliciter sur Twitter.



"Plus de 140.000 abonné.e.s. Merci", a-t-il sobrement posté sur le réseau social, joignant à son message une image qui compare son compteur d'abonnés à ceux des deux principales figures de la présidentielle américaine qui s'est déroulée en novembre. Une manière pour le candidat de faire remarquer, dans un trait d'humour, son influence sur Youtube et sa capacité à rallier les foules. Une chose est sûre, à 65 ans, Jean-Luc Mélenchon montre aux plus jeunes de ses potentiels électeurs qu'il reste dans le vent et sait manier avec talent les canaux de communication les plus modernes pour s'adresser à eux.

¿ Plus de 140 000 abonné.e.s. Merci !

¿¿ Partagez ce visuel !

¿¿ Abonnez-vous ici : https://t.co/VVGST6MOfA pic.twitter.com/EXJ6fcZwWF — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 30 décembre 2016