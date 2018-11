publié le 10/11/2018 à 11:24

"Enfin nous revenons à la normale judiciaire". Jean-Luc Mélenchon s'est félicité de sortir des "griffes de l'arbitraire" après l'ouverture de deux informations judiciaires dans les enquêtes visant ses comptes de campagne pour la présidentielle et les assistants d'eurodéputés de la France insoumise. Ce dernier avait vilipendé à plusieurs reprises ces dernières semaines "l'opération politique" menée par le procureur de Paris. Un argument désormais caduc pour le leader de la France insoumise.



Mais alors, que signifie cette nouvelle procédure, annoncée vendredi 9 novembre ? Cette étape judiciaire a en réalité deux significations. D'une part, les investigations menées jusqu'alors, notamment les perquisitions chez Jean-Luc Mélenchon et plusieurs responsables du parti, ont abouti à la saisie de nombreux documents qui doivent désormais être analysés par les policiers de l'office anti-corruption.

D'autre part, cette enquête est désormais considérée comme complexe et prendra du temps. C'est pour cela que le procureur de Paris a confié le dossier à des juges d'instruction. C'est à eux désormais que reviennent toutes les décisions, comme une éventuelle mise en examen de Jean-Luc Mélenchon par exemple.

Quels sont les chefs d'enquête ?

Mais, l'ouverture de ces deux informations judiciaires a également permis de connaître les différents chefs d'enquête. La première, relative au financement de la campagne, l'a principalement été pour "escroquerie et tentatives d'escroquerie", "abus de confiance", "tenue non conforme par un candidat de son compte de campagne" et "opération illicite de prêt de main-d'oeuvre".



La seconde, qui concerne les assistants parlementaires au Parlement européen, a été ouverte notamment pour "détournements de fonds publics" et "blanchiment de détournements de fonds publics".