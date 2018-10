Jean-Louis Borloo se rapproche d'Emmanuel Macron

et William Vuillez

publié le 16/10/2018 à 08:19

Le fondateur de l'UDI a repris contact avec Emmanuel Macron. Les ponts semblaient coupés depuis le fiasco médiatique du "plan banlieue" fin avril dernier. Pas plus tard que ce week-end, les deux hommes auraient échangé sur le remaniement. Selon l'Opinion, le 18 septembre Emmanuel Macron a passé consigne à ses troupes de "ne pas négliger Jean-Louis Borloo dans la perceptive des élections européennes".



C'est le secrétaire d'État à la transition écologique Sébastien Lecornu qui s'est alors chargé de voir l'ancien fondateur de l'UDI pour renouer le lien. Autre entremetteuse, Brigitte Macron qui est très liée à l'épouse de Jean-Louis Borloo, la journaliste Béatrice Schönberg.

Les observateurs de la vie politiques parisienne ont également pu remarquer la présence de Jean-Louis Borloo dans la capitale. À un an et demi des municipales, alors que rien n'est encore arrêté du coté de REM et que la droite n'a pas de candidat qui s'impose, 3 maires d'arrondissement de centre-droit ont eu la surprise de déjeuner avec l'ancien ministre. La maire de Paris elle-même l'a également rencontré.

Jean Louis Borloo n'évoque l'éventualité de sa candidature que sur le ton de la boutade, pas plus que le sujet n'a été abordé avec le chef de l'État, mais l'idée pourrait bien commencer à le travailler.