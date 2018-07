publié le 28/09/2016 à 08:17

Jacques Chirac, 83 ans, est toujours soigné pour une infection pulmonaire à la Pitié-Salpêtrière. Hospitalisé depuis plus d'une semaine, François Baroin a déclaré sur RTL y penser "tous les jours". L'homme politique, considéré comme un protégé de l'ancien président de la République, a souhaité ne pas s’appesantir sur le sujet de la santé de Jacques Chirac, appelant au respect et à la discrétion. "La famille s'exprime avec la pudeur qui la caractérise. Respectons cette pudeur et cette volonté de faire en sorte qu'ils aillent mieux", a conclu le président des l'association des maires de France.



Bernadette Chirac avait elle aussi été hospitalisée afin de se reposer dans le même établissement que son mari. "Après quatre jours de suivi et de repos, Bernadette Chirac", elle aussi âgée de 83 ans, "a quitté vendredi (23 septembre) soir l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le président Chirac y demeure hospitalisé et poursuit le traitement et les soins de son infection pulmonaire", a déclaré leur gendre Frédéric Salat-Baroux, époux de Claude Chirac.

L'ancien secrétaire général de l'Élysée n'a pas fait de commentaire sur l'état actuel de l'ex-chef de l'État. Selon des sources proches de la famille, Jacques Chirac allait mieux que le dimanche de sa prise en charge.