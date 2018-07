publié le 27/09/2016 à 10:00

Patrick Buisson, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy qui a enregistré l'ex-président à son insu alors qu'il était à l'Élysée, sort un livre intitulé La Cause du peuple. Selon L'Express, qui en dévoile des extraits, l'ouvrage lui a pris une année d'écriture. "Très vite, il dépose le titre, La Cause du peuple, bien content d'adresser, lui le tenant d'une droite sans complexe, un pied de nez aux maoïstes. Il s'entoure d'un maximum de garanties pour garder le plus longtemps secret le contenu de son ouvrage", raconte le magazine. Le sous-titre du livre laisse entrevoir un règlement de comptes : "L'histoire interdite de la présidence Sarkozy".



Mais hors de question pour Patrick Buisson de dire qu'il s'agit d'un règlement de comptes. Il y aborde la relation entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. "Elle a eu un rôle politique considérable et un rôle sur Nicolas Sarkozy, car l'intime a privatisé la fonction, explique-t-il. Parfois forcément, j'euphémisme, mais je suis obligé de dire les choses". La trahison ressentie par l'ancien président de la République reste encore grande. "Même devant ses amis, Nicolas Sarkozy n'évoque quasiment jamais le nom de Patrick Buisson. Avant la trêve estivale, alors que certains de ses collaborateurs se disputent la paternité d'un de ses discours, il observe : 'Je travaille de plus en plus seul, je fais de moins en moins confiance'. 'À cause de l'affaire Buisson ?' lui demande-t-on. 'Notamment'", dévoile L'Express.



Les "valeurs communes" entre Sarkozy et le Front national

"Le fait d'enregistrer certaines réunions importantes était pour moi la garantie de pouvoir disposer d'un verbatim fidèle et d'accomplir mon travail en fournissant les arguments et les éléments de langage les plus appropriés. (...) Et, s'il y avait bien réfléchi, Nicolas Sarkozy aurait eu d'autant moins de raisons de s'en formaliser que, de notre collaboration, je n'avais pas tiré la matière d'un ouvrage à chaud, comme il en alla d'un grand nombre de ses conseillers et de ses ministres dans l'année qui suivit sa défaite", explique Patrick Buisson en prologue de son livre.

Il y dévoile ainsi les coulisses des années Sarkozy, alors que ce dernier est candidat à la primaire de la droite. Retour en 2007, à l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy dit à son conseiller : "Appelle Le Pen... Demande-lui ce qu'il veut. Faut-il que je le reçoive ? S'il faut le recevoir maintenant, tu sais je le recevrai. Je ne suis pas comme les autres. Je sais prendre mes responsabilités, moi", rapporte L'Express. Plus tard, le conseiller de Nicolas Sarkozy assure au président du Front national que si le candidat est élu, il s'engage à "assurer une représentation équitable des minorités dans les deux assemblées".



En décembre 2005, Nicolas Sarkozy "affirme lors d'une réunion avec ses proches relatée dans le livre : 'Les valeurs du Front national sont celles de tous les Français : c'est la manière dont le Front national les exprime qui est choquante. les Français n'aiment pas les plats trop pimentés qui emportent la gueule'", rapporte le magazine.

Chirac, "le plus détestable de tous les présidents"

Les révélations se poursuivent. Selon BFMTV, "Nicolas Sarkozy n'es pas tendre avec Jacques Chirac". Il estime que l'ancien président de la République est "le plus détestable de tous les présidents de la Ve République". "Je n'ai jamais vu un type aussi corrompu", ajoutait le candidat à la primaire de la droite.



Patrick Buisson revient sur les émeutes anti-CPE. D'après le conseiller de Nicolas Sarkozy, ce dernier n'aurait rien fait pour les empêcher. "Nous avions pris la décision de laisser les bandes de black et de beurs agresser les jeunes blancs aux Invalides, tout en informant les photographes de Paris Match, écrit Buisson. L'émotion fut en effet à son comble, après la publication de photos (...) dont l'opinion ne retiendrait qu'une chose: des hordes sauvages étaient entrées dans Paris".



À propos de François Fillon, à l'époque premier ministre de Nicolas Sarkozy, le chef de l'État aurait déclaré : "Pauvre type, tant qu'il y est, il n'a qu'à venir mercredi au Conseil des ministres en babouches et avec un tapis de prières". Quelques jours auparavant, François Fillon avait inauguré une mosquée.