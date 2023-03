Jacqueline Sauvage : François Hollande raconte à RTL le moment où il a signé sa grâce

Deux ans. C'est le temps qui s'est écoulé entre la première condamnation de Jacqueline Sauvage et le moment de sa libération, le 28 décembre 2016. Ce jour-là, François Hollande, président de la République, signe le décret de grâce qui permet à la sexagénaire coupable d'avoir tué son mari violent, de sortir de prison.

"Je suis convaincu que c'est la bonne décision", raconte l'ancien chef de l’État dans Les Voix du crime.

"Et puis, c'est une décision humaine et c'est le rôle aussi du président de la République d'apporter de l'humanité. Y compris sur des situations aussi douloureuses. Et je sais qu'à ce moment-là, je permets à Jacqueline Sauvage d'être libre pour les fêtes de fin d'année, de retrouver sa famille, ses filles et ses petits enfants et de vivre plusieurs années en étant enfin libre de tout."



Heureusement qu'elle a été libérée François Hollande

La décision de gracier Jacqueline Sauvage n'était pas facile à prendre : François Hollande était conscient qu'il s'attirerait les foudres de l'institution judiciaire. Celle-ci l'accuserait de bafouer son indépendance. C'est pourquoi il lui avait d'abord accordé une grâce partielle, ce qui devait permettre à la mère de quatre enfants de demander une libération conditionnelle... Sans succès. En lui accordant une grâce totale, François Hollande libérait donc Jacqueline Sauvage contre l'avis des deux cours d'assises et des magistrats.

Aujourd'hui, il ne regrette en aucun cas sa décision. "Heureusement qu'elle a été libérée, insiste-t-il. Heureusement qu'elle a pu retrouver sa famille, ses enfants, ses petits enfants". Jacqueline Sauvage aura ainsi pu terminer sa vie libre : elle est décédée quatre ans après sa grâce, le 23 juillet 2020.

