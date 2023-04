INVITÉE RTL - Marlène Schiappa dans Playboy : la secrétaire d'État "ne pense pas" que c'était une erreur

Début avril, Marlène Schiappa avait fait grincer des dents en s'affichant en une du magazine Playboy, auquel elle avait accordé une interview où elle défendait notamment le droit des femmes à faire "exactement ce qu'elles veulent". Une initiative qualifiée de "pas du tout appropriée" par la Première ministre Elisabeth Borne. "La Première ministre est extrêmement honnête, elle m'a effectivement téléphoné, elle est cohérente dans sa position", nous dit Marlène Schiappa ce vendredi 28 avril sur RTL.

"Je comprends que certains puissent considérer que ce n'est pas la place d'une ministre que de poser dans Playboy. Je ne partage pas ce point de vue, je trouve qu'il faut parler à tout le monde partout. Ça a toujours été ma ligne. (...) Je ne pense jamais en terme de regrets ou remords etc. Je suis concentrée sur mes dossiers", ajoute la secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative. Et d'ajouter : "Je ne pense pas" que ce soit une erreur de l'avoir fait.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info