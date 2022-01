INVITÉE RTL - Passe vaccinal : "Il faudra peut-être aller plus loin encore", estime Aurore Bergé

La phrase n'a pas fini de faire parler. Emmanuel Macron veut continuer "à emmerder" les non-vaccinés "jusqu'au bout". Des propos défendus par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, "très en deçà de la colère d'une très grande majorité des Français" selon lui.

Invitée de RTL Soir ce mercredi 5 janvier, la députée Aurore Bergé, présidente déléguée du groupe LaREM à l'Assemblée "trouve parfaitement légitime que la contrainte doive peser" sur les non-vaccinés.

"Être citoyen français, c'est aussi être solidaire d'un effort collectif et la vaccination est le seul levier pour nous sortir de cette crise", poursuit-elle. Le dialogue est-il encore possible avec les non-vaccinés ? "On a besoin de poursuivre le débat parlementaire sur la question du passe vaccinal", selon elle. "Le passe sanitaire a été un levier d'accélération de la vaccination".

"La désinformation ça tue", poursuit-elle en s'adressant au noyau dur des antivax. "On en a eu un exemple malheureusement avec deux personnalités, les frères Bogdanoff qui sont décédés parce qu'eux-mêmes n'étaient pas vaccinés. La désinformation est une arme qui aujourd'hui, tue. On ne peut que comprendre l'exaspération des soignants", dit la députée LaREM.

Bientôt un passe vaccinal pour aller travailler ?

Aurore Bergé espère "que dans la nuit (de mercredi à jeudi, ndlr) on arrivera définitivement à voter le passe vaccinal. Ensuite, je pense qu'en effet, il faudra aller peut-être plus loin encore si cela est nécessaire". Jusqu'à imposer un passe vaccinal pour aller travailler ? "Certains pays l'ont mis en place et ce débat on va le poser aussi lors de l'examen de ce texte. Pas pour le faire dès maintenant mais pour dire aux organisations syndicales et patronales qu'elles doivent participer à cet effort et que la santé des salariés ça nous concerne toutes et tous".