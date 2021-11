INVITÉE RTL - Autonomie de la Guadeloupe : Lecornu est "hors sujet", selon Le Pen

Sébastien Lecornu "est complètement hors sujet", selon Marine Le Pen. Le ministre des Outre-mer se rend ce dimanche 28 novembre dans les Antilles, d'abord en Guadeloupe puis en Martinique. Les élus de Guadeloupe avaient demandé la venue d'une délégation interministérielle au sujet des "compétences de l'État" après que Sébastien Lecornu ait mis sur la table la question de l'autonomie du département, secoué comme son voisin la Martinique par une explosion sociale.

Invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 28 novembre, Marine Le Pen s'interroge : "quel est le rapport entre les revendications de Guadeloupéens et l'autonomie ou l'indépendance ?" La candidate à l'élection présidentielle dénonce les propos de Sébastien Lecornu qui s'est fait, selon elle, "ramasser par le chef des indépendantiste Élie Domota qui lui a dit que ce n'était pas le sujet". Dans Le Journal du Dimanche, le ministre des Outre-mer explique ses propos en indiquant que "l'autonomie n'est pas l'indépendance".

Selon l'ancienne présidente du Rassemblement national, "le sujet est qu'il y a une forme de mépris et de violence à l'égard des Guadeloupéens qui sont restés depuis des années dans une situation difficile, sans réponse". Elle détaille en ajoutant : "On leur a expliqué que le chlordécone, dont 90% des Guadeloupéens ont des traces dans le sang, n'avait aucune conséquence et n'était pas la cause de cancer. Or, il y a un record de cancer de la prostate en Guadeloupe".