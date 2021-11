Sophie Pétronin de retour au Mali : Gabriel Attal dénonce une "forme d'irresponsabilité"

Sophie Pétronin, Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian le 9 octobre 2020

Le gouvernement a déploré mercredi le retour au Mali de l'ancienne otage française Sophie Pétronin. Son porte-parole Gabriel Attal a dit y voir une "forme d'irresponsabilité" vis-à-vis de "sa sécurité" mais aussi vis-à-vis "de la sécurité de nos militaires". Le secrétaire d'Etat a de fait confirmé le retour au Mali, annoncé mardi, de la septuagénaire qui avait été enlevée en décembre 2016 à Gao avant d'être libérée au mois d'octobre 2020.



L'ex-otage française est passée par le Sénégal pour pouvoir rejoindre Bamako, la capitale. Les autorités maliennes avaient refusé de lui délivrer un visa. Sophie Pétronin a décidé de retourner vivre au Mali depuis mars dernier.

"Lorsque nous avons des ressortissants qui sont pris en otage à l'étranger, ce sont nos militaires qui vont les secourir au péril de leur vie, a souligné Gabriel Attal, qui a demandé du "respect pour nos soldats". "On suit cette situation et le Quai d'Orsay suit cette situation de très près", a ajouté le porte-parole sans donner plus de précisions.

"Déterminée à y rester"

"Elle a une fille adoptive qu'elle n'a pas vue depuis quatre ans, c'est ça qui l'a motivée et qui l'a poussée à faire cette traversée de l'Europe jusqu'à Bamako : pour pouvoir retrouver sa fille", expliquait au micro de RTL Anthony Fouchard, journaliste indépendant qui est en contact avec l'ex-otage.

À Bamako depuis huit mois, l'ex-otage vit avec sa fille. "Ce qu'il faut bien essayer de comprendre avec cette femme c'est qu'elle n'est pas bornée et stupide au point de retourner se jeter dans les bras de ses ravisseurs", assure le journaliste. "Là, la vie qu'elle mène est très simple, celle d'une vieille dame à la retraite qui veut vivre sa vie paisiblement et surtout, c'est son souhait le plus cher, finir sa vie au Mali", raconte encore Anthony Fouchard.

"Elle est en sécurité dans une capitale, certes sahélienne, mais où de nombreux ressortissants français vivent. Elle est décidée et déterminée à y rester si les autorités lui permettent", ajoute-t-il. Les autorités maliennes et françaises savaient depuis le mois de mars que Sophie Pétronin, âgée de 76 ans, était de retour dans la capitale du Mali.