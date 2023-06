INVITÉ RTL - Ligne de TGV Lyon-Turin : "Ça devient le prétexte à des actions de violence", déplore Christophe Béchu

Le projet de ligne ferroviaire grande vitesse Lyon-Turin divise depuis son lancement il y a plus de 30 ans sur impulsion de l'Union européenne qui a déjà injecté des centaines de millions d'euros dans ce chantier colossal, comprenant un tunnel en construction et des voies d'accès encore en discussion. Des manifestations prévues ce week-end en vallée de Maurienne ont été interdites par la préfecture.

"Vous avez toujours des gens pour vous expliquer qu'il faut ne rien faire", réagit ce vendredi sur RTL Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. "L'intérêt de ce tunnel est d'abord écologique, limiter la pollution, limiter les tonnes de CO2. (...) En 15 ans, on amortira en tonnes de carbone, le coût climatique du chantier", affirme le ministre.

Selon la préfecture, cette mobilisation internationale "de plus de 3.000 personnes, dont plus de 400 radicaux, est susceptible de provoquer de graves troubles à l'ordre public". "Ce qui me choque c'est que ça devient le prétexte à des actions de violence", dit Christophe Béchu. "L'intérêt général, c'est l'intérêt général, personne n'a le monopole du bien".

