INVITÉ RTL - Ruffin répond à Darmanin sur les retraites : "On a un gouvernement d'extrémistes"

"Les millions de Français qui descendent dans la rue ne veulent pas bordéliser le pays". C'est la réponse de François Ruffin à Gérald Darmanin. En pleine tensions sociales sur la réforme des retraites, le ministre de l'Intérieur a accusé la Nupes, dont la France insoumise, de vouloir "bordéliser le pays".

Invité de RTL ce mardi 31 janvier, le député la France insoumise de la Somme a indiqué "souhaiter un apaisement dans le pays". "On a un gouvernement d'extrémistes. Les radicalisés, ce sont eux. Quand on est radicalisé, et qu'on passe par-dessus le souhait de 9 salariés sur 10, par-dessus le souhait 7 Français sur 10, on tend le pays inutilement", a-t-il déclaré.

Le député insoumis "ne veut pas tomber dans le piège de Gérald Darmanin". "C’est évidemment irresponsable", a-t-il dénoncé en évoquant un "trio d'irresponsables" composé d'Emmanuel Macron, d'Elisabeth Borne et de Gérald Darmanin.

