INVITÉ RTL - Présidentielle 2027 : Fabien Roussel candidat ? "Il n'y a pas de mystère", répond-il

Les quatre chefs de partis de la Nupes, Fabien Roussel (PC), Marine Tondelier (EELV), Manuel Bompard (LFI) et Olivier Faure (PS), sont arrivés groupés ce mercredi 30 août pour la réunion au sommet organisée par Emmanuel Macron avec les partis de l'opposition. Pourtant, l'alliance semble plus que jamais friable. "Il y a des sujets sur lesquels nous avons des points de désaccords et il y a des sujets, comme hier soir, que nous avons défendu ensemble, notamment sur les questions sociales", indique sur RTL Fabien Roussel, Secrétaire national du Parti communiste français.

"Je suis certain que demain, nous saurions nous mettre d'accord sur un programme commun de gouvernement. Nous défendons beaucoup de propositions ensemble, mais nous avons des points de désaccord, je ne vois pas comment on les dépassera", admet-il. "C'est les Français qui doivent choisir, c'est pour cela que je demande la possibilité de pouvoir incarner une gauche qui défend mes propositions. Laissons la démocratie et les Français s'exprimer. J'ai des convictions, je souhaite pouvoir défendre mes convictions", poursuit-il.

Fabien Roussel sera-t-il candidat à la présidentielle en 2027 ? "Ce qui est sûr, c'est que d'ici 2027, je vais continuer à me déplacer dans toute la France, à parler aux Français, à faire part de mon projet pour le pays et je souhaite qu'ils puissent s'exprimer dessus", répond le député du Nord. Concernant sa candidature, "il n'y a pas de mystère. (...) Je souhaite incarner un espoir nouveau à gauche, ce n'est pas pour resté enfermé", lâche-t-il.