INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : Louis Aliot lance un appel à Jean Lassalle

Selon le dernier sondage BVA pour RTL et Orange, Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains, devancerait Marine Le Pen et se qualifierait pour le second tour face à Emmanuel Macron. À quelques mois de l'élection présidentielle, Louis Aliot assure retendre la main à Nicolas Dupont-Aignan et lance un appel plus surprenant à Jean Lassalle pour soutenir la candidature du Rassemblement national.

"Même s'il y a des sujets qui nous éloignent, il y en a beaucoup d'autres qui nous rassemblent", a indiqué le vice-président du Rassemblement national, invité du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI dimanche 19 décembre, au sujet de Jean Lassalle. Ce dernier "est quelqu'un qui a des valeurs, qui défend un terroir et des traditions", estime-t-il.

"Je dis à Jean Lassalle qu'il serait le bienvenu de soutenir notre candidature et notre candidate", appelle le maire de Perpignan, car "sur le programme de sauvetage de la ruralité, sur l'agriculture, sur l'économie de montagne et sur le tourisme, il a dit des choses très intéressantes". Selon Louis Aliot, "c'est maintenant qu'il faut faire, je pense, le grand pas du rassemblement pour incarner l'alternative en France".