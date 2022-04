Le Rassemblement national a essuyé une nouvelle défaite ce dimanche au second tour de l'élection présidentielle. Pour autant, Marine Le Pen a sensiblement amélioré son score de 2017, avec 42%, contre 33 il y a 5 ans. La candidate du RN a d'ailleurs souligné dimanche un score qui représente "une éclatante victoire". Invité de RTL ce lundi, Sébastien Chenu, porte-parole du RN a estimé que le parti "n'a pas de plafond de verre".

"Il y a la vitesse à laquelle on arrive et on accède aux responsabilités, au pouvoir. Nous n'y sommes pas encore mais nous ne sommes plus très loin et désormais je crois que nous incarnons cette opposition. On avait face à nous un système qui s'est coalisé avec une brutalité incroyable", poursuit Sébastien Chenu.

"Nous essayons et nous réussissons à rassembler à chaque élection, davantage de Français. Je crois que nous sommes sortis des caricatures pour beaucoup de Français, il reste encore du chemin à faire, c'est ce que va faire je l'espère Marine Le Pen dans les mois à venir", dit-il.