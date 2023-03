Tout comme le Rassemblement national, le groupe Liot (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires), le plus petit groupe à l'Assemblée, a déposé une motion de censure. Même s'il a peu de chances d'y parvenir, il souhaite faire tomber le gouvernement, comme l'a expliqué ce samedi 18 mars Charles de Courson au micro de RTL : "Tout se jouera une nouvelle fois au sein du groupe Les Républicains."

En effet, selon lui, "il y avait 25 députés qui voulaient voter la motion de rejet, et quatre ou cinq qui s'abstenaient." Ainsi, pour que la motion de censure passe, "il faudrait entre 25 et 30 Républicains" sur les 61 que compte le groupe.

Alors que des rassemblements sauvages et des manifestations sauvages touchent plusieurs villes en France, pour Charles de Courson, le seul moyen pour que cet embrasement ne cesse est "que le Gouvernement retire son texte". Et d'ajouter : "Il y aurait pu avoir un dialogue. D'ailleurs, les syndicats réformistes le disaient 's'ils renoncent au 64 ans, on peut trouver un accord'" sur la réforme des retraites.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info