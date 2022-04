Pour lui, le futur mandat de Emmanuel Macron "est une bonne chose". Soutien inconditionnel du président de la République réélu dimanche 24 avril, le propriétaire et producteur de théâtre Jean-Marc Dumontet sera-t-il le prochain ministre de la Culture, en remplacement de Roselyne Bachelot ? "J'ai le privilège de ne rien attendre et la chance de ne rien demander. Donc si vous voulez, ce n'est pas d'actualité", a assuré l'homme de 56 ans sur RTL, mercredi 27 avril.

Ne faut-il pas voir là une bonne réponse de possible personnage politique ? "Non, pas du tout. Je me suis engagé parce que je considère que pour le pays, collectivement et pas à titre partisan, son futur mandat est une bonne chose, qu'il a la stature d'un homme d'État, et que ce qu'il a accompli notamment sur le front du chômage, de la croissance, de l'inflation, c'est une réponse très satisfaisante pour l'ensemble des Français".

"Quand vous vous engagez, vous pouvez aussi le faire gracieusement, précise encore Jean-Marc Dumontet. Vous pouvez aussi le faire parce que vous avez des convictions, parce que vous aimez votre pays, et sans rien attendre en retour". Mais si le poste lui est proposé, dira-t-il oui ? "Mais comme il ne me l'a pas proposé, ce n'est pas d'actualité. Je comprends que ça puisse vous intéresser, mais ce n'est pas mon sujet".