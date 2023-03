INVITÉ RTL - Sainte-Soline : "Il n’y a aucun pacifisme dans cette affaire", dénonce Marc Fesneau

Interrogé sur RTL à propos de la manifestation violente qui s'est déroulée samedi 25 mars à Sainte-Soline, en opposition à un projet de bassine de retenue d'eau, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a déclaré que les violences n'étaient "ni excusables, ni explicables."



Marc Fesneau a ensuite ajouté : "Ceux qui sont responsables sont ceux qui ont décidé, bravant une interdiction de manifester (...) de se rendre dans cette manifestation, et ont décidé en première intention d'en découdre avec les forces de l'ordre." Pour le ministre, "Il n’y a aucun pacifisme dans cette affaire".



Le ministre de l'Agriculture défend également la légitimité du projet de retenue d'eau : "Ce sont des projets qui ont été validés par la justice, par la procédure administrative, mais aussi par un certain nombre d’instituts et scientifiques qualifiés sur ces domaines de ressources en eau."

Marc Fesneau explique que ces derniers "estiment que le système que l'on a construit à Sainte-Soline est un système plus vertueux puisqu'il vise à moins prélever l'eau l'été, de 70%, pour pouvoir en prendre quand il y en a, l'hiver, pour pouvoir irriguer."

Au sujet du plan du gouvernement sur la gestion de l'eau, dont la présentation est prévue la semaine prochaine, Marc Fesneau assure qu'il y aura "un volet agricole, pour tenir une trajectoire de sobriété."

à l'agriculture de continuer son activité."



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info