INVITÉ RTL - Livre de Sarkozy : les lecteurs "savent que ça ne va pas être ennuyeux", analyse un journaliste

La rentrée politique est marquée par la sortie du nouvel ouvrage de Nicolas Sarkozy : Le temps des combats (ed. Fayard). L'ancien président de la République se trouve d'ailleurs ce mardi 22 août à la Baule pour une première séance de dédicaces. La sortie du livre, initialement prévue ce mardi 22 août, a été avancée au week-end dernier. Les préventes traduisent un nouveau succès pour l'ancien chef d'État et le deuxième volet de ses mémoires.

"C'est quelqu'un qui reste globalement assez populaire. Je pense qu'il y a un attrait pour ses livres parce que ses livres ne sont pas ennuyeux", juge Ludovic Vigogne, journaliste politique pour L'Opinion. "On le sait très bien, ce n'est pas vraiment quelqu'un qui est adepte de la langue de bois. Il ne l'est pas à l'oral et il ne l'est pas non plus à l'écrit. Donc, quand vous le lisez, c'est quelqu'un qui rapporte plein d'anecdotes, qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense des uns des autres".

Nicolas Sarkozy s'attaque notamment à son homologue américain de l'époque, Barack Obama, le décrivant comme un homme "froid, introverti, qui ne manifeste qu'un intérêt assez modéré pour ceux qui l'entourent". Il s'en prend également à François Bayrou ou encore Laurent Wauquiez. Les lecteurs "savent que ça ne va pas être un livre ennuyeux, complètement ripoliné ou sans saveur", assure le journaliste.

