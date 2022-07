INVITÉ RTL - Homophobie : Christophe Béchu défend Caroline Cayeux : "C’était important qu’elle s’excuse"

"Ces gens-là". Les propos de la ministre Caroline Cayeux résonnent encore dans les rangs de l'Assemblée nationale. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, assure ce jeudi 21 juillet au micro de RTL comprendre "ceux qui ont été blessés et c'est important qu'elle s'excuse pour que la polémique soit close".

La ministre des Collectivités territoriales n'en est pourtant pas à son coup d'essai. Déjà en 2013, elle estimait la proposition de loi pour le mariage pour tous "contre-nature" et parlait de "caprice" de ceux qui militaient en sa faveur. Neuf ans plus tard, la ministre persiste et signe : "Je maintiens évidemment mes propos" affirmant néanmoins qu'une loi votée doit être appliquée.



"Il y avait à la fois du mépris dans la manière dont elle l'a dit. Mais, pour connaitre un peu Caroline Cayeux, je peux vous assurer que ça ne lui correspond pas. Elle n'est pas dans une attitude de mépris", détaille le nouveau ministre au micro de RTL ce jeudi. Six associations ont toutefois déposé une plainte contre X pour "injure publique envers un groupe de personnes à raison de l'orientation sexuelle". Le parquet de Paris a confirmé qu'elles étaient en cours d'analyse.

Béchu était également contre le mariage pour tous

"Il y a aussi beaucoup de confusions sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont voté contre le mariage pour tous, et j'en faisais partie, mais qui ont évolué. Et je peux vous dire que j'ai éprouvé des moments de grâce et d'émotions dans les mariages entre les personnes de mêmes sexes que j'ai eu l'occasion de célébrer", poursuit-il.

Celui qui vient de succéder à Amélie de Montchalin à la Transition écologique s'était, lui aussi, opposé à la loi portée par Christiane Taubira en 2013 : "C’est bien entendu autour de la notion de l’enfant que je considère qu’il y a une ruse avec nos principes", expliquait-il alors.

En 2016, Christophe Béchu avait aussi ordonné la suppression à Angers de plusieurs affiches mettant en scène des couples de même sexe, dans le cadre d'une campagne contre le VIH. L'ancien maire de la commune y voyait une “forme de trouble sur l’espace public”.

