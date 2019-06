et Leia Hoarau

publié le 16/06/2019 à 14:57

Gérald Darmanin a confié regretter de ne pas avoir voté pour le mariage pour tous. Invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, le ministre de l'Action et des Comptes publics a commencé par affirmer être favorable à la PMA pour toutes les femmes, une proposition faite par le gouvernement. "Ma conviction est faite" sur ce sujet, "de même que je crois que j'aurais dû voter pour le mariage pour tous", a-t-il expliqué.



Une erreur avouée que Gérald Darmanin justifie comme suit : "Bienheureux celui qui a des idées préconçues sur la vie des gens toute sa vie. Moi, je considère que je ne suis pas de ceux-là, qu'on peut se tromper et qu'on peut aussi vivre avec la discussion".

L'entrée en vigueur de la loi sur le mariage pour tous a eu lieu le 17 mai 2013. Gérald Darmanin était alors député et conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais.