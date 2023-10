INVITE RTL - Hamas : Olivier Véran "outré, scandalisé et même touché" par les propos de Danièle Obono

Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, n'a que très peu goûté l'analyse de la députée Danièle Obono (LFI), invitée chez Jean-Jacques Bourdin ce mardi 17 octobre sur Sud Radio. Poussée à plusieurs reprises à dire si le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza et a conduit des massacres en Israël lors d'une attaque lancée le 7 octobre, est "un mouvement de résistance", Danièle Obono a fini par répondre "oui". "C'est un mouvement de résistance qui se définit comme tel", a-t-elle poursuivi. Une déclaration très critiquée sur tous les bancs et qui a incité Gérald Darmanin à saisir mardi la justice pour "apologie du terrorisme". Une prise de position qui vient fracturer une fois de plus une Nupes particulièrement fragilisée.

Invité de RTL Bonsoir, Olivier Véran, ancien membre du PS, a dit son émotion devant cette situation politique. "Le parti socialiste n'a rien à faire avec les lambertistes [courant trotskiste lancé par Pierre Boussel, alias Pierre Lambert dans les années 1950, ndlr] de Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais dire à quel point je suis outré, scandalisé, même touché, quand j'entends qu'une députée de la Nation, madame Obono de La France insoumise, qui, parce qu'elle est députée de la République française, ne peut ignorer ce que le mot résistance veut dire dans un pays comme le nôtre. La résistance, c'est Jean Moulin", a-t-il avancé.

Et Olivier Véran de continuer : "Le Hamas tue et pille. Le Hamas se bat contre les libertés. Le Hamas se bat contre l'éducation des petites filles, contre la liberté de s'informer, de s'éduquer. Se bat contre l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, contre la liberté d'aimer. Le Hamas se bat contre toutes les valeurs de la République."

Explications et critiques

Danièle Obono a posté un message d'explication sur le réseau social X (ex-Twitter) peu après son interview. "Assez de manipulations ! J'ai dit que le Hamas était un groupe politique islamiste qui déclare inscrire son action dans la résistance à l'occupation de la Palestine. C'est un fait. Ni une excuse ni un soutien ni une caution pour ses crimes de guerre abjects contre les civils israéliens", a-t-elle écrit.



Chez Les Républicains, Eric Ciotti a saisi le bureau de l'Assemblée nationale "pour demander des sanctions et la levée de l'immunité parlementaire" de Danièle Obono. "LFI franchit un cap dans l'ignominie", a de son côté estimé le responsable du Rassemblement national Jordan Bardella, jugeant que "ceux qui, à gauche, maintiennent des liens avec cette formation sont complices dans le déshonneur". Les propos de Danièle Obono ont été qualifiés d'"irresponsables" et "qui continuent de justifier la haine et qui souillent la mémoire des victimes" par le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) selon qui "certains élus LFI franchissent le Rubicon".