François Ruffin pense-t-il à l'élection présidentielle de 2027 ? Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 26 juin, le député Insoumis a en tout cas fait savoir qu'il n'excluait pas de solliciter les suffrages des Français dans cinq ans, tout en affirmant que la réflexion n'était pas à l'ordre du jour.

"Je n'exclus rien mais ce n'est pas le sujet du jour", a-t-il affirmé, expliquant avoir "le droit d'être une voix parmi d'autres à la France insoumise et à l'intérieur de la gauche". Pour autant, la page Jean-Luc Mélenchon ne doit pas être tournée. Selon lui, "il faut repartir des acquis de Jean-Luc Mélenchon et faire mieux pour la suite, tout en saluant son travail qui a été fait pendant 13 ans".

Pour autant, François Ruffin semble apparaître comme un candidat sérieux si l'actuel leader de la France insoumise ne se représente pas dans cinq ans, d'autant plus qu'il a reçu 19 points de plus aux législatives que Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle au premier tour, mais "une campagne nationale n'est pas une campagne locale, explique le député, on a des possibilités d'action au sein d'une circonscription qui ne sont pas les mêmes à l'échelle nationale", a-t-il conclu.

