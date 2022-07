INVITÉ RTL - Bruno Le Maire confie avoir "très mal" vécu le tweet de Mathilde Panot

Les propos de Mathilde Panot sur Emmanuel Macron ne passent pas. Interrogé sur RTL, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire confie "avoir très mal" vécu le tweet de la cheffe de file des Insoumis à l'Assemblée nationale qui accuse Emmanuel Macron de rendre honneur au maréchal Pétain.

"J'ai vécu très mal vécu le tweet, parce qu'elle joue avec ceux avec quoi, on ne devrait jamais jouer : la douleur des mémoires", affirme Bruno Le Maire qui précise que "jouer avec ça, c'est sortir du champ de la politique et sortir du champ de la démocratie". Comme le ministre des Transports Clément Beaune samedi, Bruno Le Maire appelle la députée à s'excuser : "J'espère que Mathilde Panot saura revenir sur ses propos".

Mais pour Bruno Le Maire, ces propos n'ont rien de surprenant. "C'est la politique de la France insoumise : le bruit, la fureur en permanence, le mensonge, la manipulation, les excès", énumère le ministre de l'Économie, visiblement très remonté contre les propos de Mathilde Panot et le parti de Jean-Luc Mélenchon. "Ce tweet est finalement dans le droit fil de ce jeu du bruit et de la fureur. Mais la France a besoin de tout sauf de bruit et de fureur. Elle a besoin de calme, d'apaisement et de raisons", conclut Bruno Le Maire.

