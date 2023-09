Nicolas Sarkozy réagit à la mise au point du patron du Parquet national financier

Nouvelle passe d'armes entre Nicolas Sarkozy et le Parquet national financier (PNF). L'ancien président de la République sera jugé en 2025 dans l'affaire des soupçons de financements libyens de sa campagne présidentielle. Avant cette échéance, l'auteur du Temps des combats, son dernier livre, fera de nouveau face aux tribunaux dans le dossier Bygmalion. À plusieurs reprises, l'ex-chef d'État a estimé faire l'objet d'un acharnement judiciaire.

Invité de RTL ce mercredi 13 septembre, Jean-François Bohnert, procureur de la République financier, a répondu à ces accusations. "Il est hors de question qu'une autorité judiciaire, et en particulier le Parquet national financier, [se paie] telle ou telle personne. Nous sommes là pour contribuer à rendre la justice", a assuré le magistrat qui dirige le Parquet national financier.

Dans l'affaire des soupçons de financements libyens, le Parquet national financier a obtenu le renvoi en correctionnelle de l'ancien président de la République. Ce dernier avait dénoncé "un harcèlement tous azimuts". "Quelque part, on sait bien que quand on se lance dans des procès comme ceux-là, la grande stratégie de défense, c'est évidemment pour la défense d'attaquer l'accusateur", a également estimé Jean-François Bohnert.

Invité sur BFMTV, ce mercredi 13 septembre, Nicolas Sarkozy a réagi aux propos du procureur de la République financier. "J'étais étonné de voir que le procureur financier fait une campagne médiatique où il me prend à partie. Il me semble que la justice a tout lieu d'être dans un prétoire et pas dans les médias", a taclé l'ancien président.