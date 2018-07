publié le 27/11/2016 à 08:30

Ils ne sont plus que deux dans la course à l'investiture du parti Les Républicains pour la présidentielle de 2017. D'un côté, François Fillon, qui a obtenu 44,1% des suffrages au premier tour de la primaire. De l'autre, Alain Juppé, avec 28,6% des voix.



Alain Juppé, qui a longtemps été le favori de la primaire, avait déjà obtenu le soutien de plusieurs personnalités de droite et du centre avant le premier tour. Valérie Pécresse, soutien historique de François Fillon, en est un exemple. Dans le camp d'Alain Juppé, on retrouve également l'ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin, le président du MoDem, François Bayrou, ou encore l'ex-président de la République, Valéry Giscard d'Estaing.



Passez votre souris au-dessus des pastilles de couleur pour afficher les détails concernant les soutiens d'Alain Juppé.

Le maire de Bordeaux a rallié deux anciens candidats de la primaire à sa cause. Nathalie Kosciuscko-Morizet, qui a obtenu 2,6% des voix au premier tour, et Jean-François Copé, dernier dans les suffrages, avec 0,3% des votes.