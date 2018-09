publié le 04/09/2018 à 12:20

Après la démission d'une personnalité issue de la société civile, place à la nomination d'un profil beaucoup plus politique. L'actuel président de l'Assemblée nationale François de Rugy est reçu à l'Élysée ce mardi 4 septembre à la mi-journée en vue du remplacement de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et Solidaire démissionnaire, selon les informations de RTL.



"Je ne suis candidat à rien, assurait-il pourtant vendredi 30 août au micro de RTL. Je suis président de l'Assemblée nationale depuis à peine plus d'un an et j'entends (y) poursuivre mon action", avait-il déclaré avant de nuancer son propos.

"Celui qui nomme les ministres, c'est le président de la République", avait-il déclaré. Un président de la République, Emmanuel Macron, qui lui a donné rendez-vous ce mardi 4 septembre à midi au palais de l'Élysée, conduisant François de Rugy à annuler un déjeuner pour l'occasion.

Cet ancien écologiste de 44 ans, politique expérimenté, est réputé loyal. En nommant le Nantais d'origine, Emmanuel Macron s'épargne le risque de voir partir son ministre du jour au lendemain en lui posant un ultimatum.

Info @RTLFrance @FdeRugy est à l’Elysee en ce moment dans la perpective de devenir ministre pour remplacer Nicolas #Hulot. — Vincent Derosier (@VincentDEROSIER) 4 septembre 2018

Nicolas Hulot, lui, s'est rendu à l'Élysée à 10 heures pour remettre officiellement sa démission au chef de l'État. Jusqu'au rendez-vous de François de Rugy rue du Faubourg Saint-Honoré ce midi, le nom de Pascal Canfin revenait davantage dans les hypothétiques remplacements. Mais l'écologiste, ancien secrétaire d'État sous François Hollande, a fait taire les rumeurs en souhaitant bonne chance au successeur de Nicolas Hulot sur sa page Twitter.

Les échanges que j'ai eus avec l'exécutif jusqu'à hier soir auront été, je l'espère, utiles pour que le futur gouvernement tire les leçons de la démission de Nicolas Hulot.

Je souhaite bonne chance au futur ou à la future ministre #remaniement #HulotDemission pic.twitter.com/KRPBvTKy7J — Pascal Canfin (@pcanfin) 4 septembre 2018