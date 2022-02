Incendie dans les Pyrénées-Orientales : une marche blanche en hommages aux huit victimes

Moins d'une semaine après le drame, une marche blanche va partir ce dimanche à Laurent-de-la-Salanque pour rendre hommage aux huit victimes de la terrible explosion de lundi qui a ravagé trois immeubles. Concernant les causes du drame, toutes les pistes restent à l'étude et une messe a été donnée.

"La population est aujourd'hui profondément bouleversée et attristée, la ville a été touchée en plein cœur. Cette marche est l'occasion de permettre à chacun d'exprimer son chagrin et de partager ensemble un moment de communion et de respect, en hommage aux victimes et à l'ensemble des familles sinistrées", a confié la première adjointe de Laurent-de-la-Salanque, Laurence de Besombes, ajoutant que "les victimes resteront à tout jamais dans le cœur des Laurentais".

L'adjointe avoue d'ailleurs que la semaine a été "longue" pour tout le monde et a tenu à remercier "sincèrement l’ensemble des services de l’État, l'ensemble du personnel municipal et tout l'élan de générosité dont Saint-Laurent a été bénéficiaire". "Cela nous a beaucoup apporté pour poursuivre l’ensemble de la semaine", a-t-elle dit.

À regarder L'arrivée des familles des victimes dans la rue du drame de Saint Laurent de la Salanques 00:28