publié le 14/09/2018 à 11:54

Le gouvernement revient à la charge sur la réforme de la redevance TV. La ministre de la Culture Françoise Nyssen a annoncé vendredi vouloir réformer la contribution à l'audiovisuel public, la redevance qui finance France Télévisions et Radio France, pour qu'elle soit "déconnectée de la détention d'un téléviseur". "Je souhaite qu'un débat soit ouvert sur la contribution à l'audiovisuel public", pour la moderniser et l'adapter aux nouveaux usages numériques, a indiqué la ministre, lors du Festival de la fiction audiovisuelle de La Rochelle, précisant que l'objectif était que cette réforme soit adoptée dans "le projet de loi de finances pour 2020", qui sera présenté dans un an.



Actuellement, la redevance TV est payée par les contribuables imposables à la taxe d'habitation qui déclarent posséder un téléviseur ou un dispositif assimilé. Le gouvernement a multiplié les pistes ces derniers mois pour l'étendre aux nouveaux modes de consommation de la télévision via les nouveaux écrans, notamment les smartphones et les tablettes, qui ne sont pas concernés aujourd'hui.

Fin novembre, le Sénat avait retoqué des amendements déposés en ce sens par le sénateur socialiste David Assouline dans le cadre du projet de loi de Finances. En juillet, Bercy avait indiqué que l'extension de la redevance TV aux ordinateurs et aux smartphones n'était plus à l'ordre du jour.