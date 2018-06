publié le 15/06/2018 à 12:14

Et si la redevance audiovisuelle était payée par tous, mais pas aux mêmes tarifs ? Dans un rapport rédigé par sept députés REM et Modem, le projet d'étendre cette taxe télé à ceux qui n'avaient pas de téléviseur fait son chemin. Le groupe de travail de la majorité sur l'audiovisuel public envisage par ailleurs de rendre la redevance proportionnelle aux revenus et d'exonérer les foyers les plus modestes, fait savoir BFMTV.



L'idée est de lutter contre la fraude, très courante pour cette taxe, et de l'homogénéiser en tenant compte des nouveaux supports - tablettes et smartphones notamment. Les députés proposent ainsi "un système qui régule en fonction des revenus, proportionnel et plafonné. Cette solidarité ne serait pas choquante, bien au contraire car nous sommes loin des montants exigés dans d’autres pays [pour la redevance]", justifient-ils.

Les auteurs du rapport proposent de prendre exemple sur le modèle finlandais, qui "présente des avantages en termes (...) de justice fiscale, grâce à la prise en compte des revenus". "Cette réforme pourrait permettre de baisser le tarif pour une majorité de contribuables, et de l’augmenter légèrement pour d’autres", défend le rapport. Ainsi, les foyers ne payant pas d'impôt sur le revenu seraient "exonérés", et le montant de la redevance serait aussi plafonné, pour ne pas trop peser sur les plus riches.