"Hulot ou pas, l'immigration c'est tellement plus important", estime Sarkozy

Chacun ses priorités. Pour Nicolas Sarkozy, c'est la question des impôts et celle de l'immigration qui priment, pas la démission du ministre de l'Écologie, Nicolas Hulot. Une annonce surprise faite mardi 28 août au matin sur France Inter, qui a pris de court journalistes, politiques, et même les proches conseillers du principal intéressé.



Invité sur France Culture dans la même matinée, l'ancien candidat à la primaire de la droite a affiché son propre sens des priorités. Pour lui, "qu'il y ait monsieur Hulot ou pas, la question de l'immigration est centrale. Qu'il y ait monsieur Hulot ou pas, la question du montant des impôts qu'on paie est centrale. La question 'est-ce que les Anglais sont des Européens ou pas' c'est central".



"C'est son choix, poursuit l'ancien président de la République. Pour moi quand je parle de la crise qu'on a connue et qui peut revenir, c'est tellement plus important. Quand on parle de l'immigration c'est tellement plus important". "La vie politique dans ses soubresauts quotidiens n'est pas mon domaine", ajoute Nicolas Sarkozy.

"La vie politique dans ses soubresauts quotidiens n'est pas mon domaine", ajoute Nicolas Sarkozy.





"Dans tous les gouvernements, il y a des gens qui démissionnent, il y a des gens qui abandonnent, il y a des gens qui sont en désaccord, j'ai connu ça moi-même", a confié l'ancien président.



Le ministre de l'Écologie, du développement et de l'aménagement durables de l'époque, Jean-Louis Borloo, un temps pressenti pour devenir chef du gouvernement, avait quitté le gouvernement Fillon en novembre 2010, sous Nicolas Sarkozy.



Nicolas Hulot a annoncé sa démission par conviction : "Je ne comprends pas que nous assistions à la gestation d'une tragédie bien annoncée dans une forme d'indifférence (...) Ce n'est pas toujours appréhendé comme un enjeu prioritaire et on s'évertue à entretenir voire réanimer un modèle économique marchand qui est la cause de tous ces désordres (...) Je ne veux plus me mentir", a conclu le désormais ex-ministre.