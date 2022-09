Hollande défend Royal, après ses propos polémiques : "Elle a été sans doute victime de propagande"

Jeudi 1er septembre, sur BFMTV, Ségolène Royal a tenu des propos polémiques sur la guerre en Ukraine, dénonçant "une propagande de guerre par la peur" et mettant en doute la réalité de "la maternité bombardée" dans le sud-est de l'Ukraine en mars. Depuis, l'ancienne candidate à la présidentielle a assuré sur Twitter n'avoir "jamais nié les crimes de guerre" et s'est excusée "auprès des victimes si elles l'ont pensé".

Invité de l'émission Focus ce dimanche sur RTL, François Hollande, qui fut son compagnon a commenté ces propos. "Ils ont choqué, donc elle en a pris conscience et elle les a immédiatement regrettés. Mais elle avait été sans doute victime de la propagande parce que sur les réseaux sociaux, comment distinguer le vrai du faux ?", dit-il.

"Tout ce que fait le camp russe en ce moment, mais il n'est pas le seul, on a vu d'autres pays se livrer à de tels agissements, c'est de brouiller les pistes, c'est de mentir et donc à partir de là, il peut y avoir une mauvaise compréhension alors que même les images sont implacables et que les données ne sont pas réfutables. Il y a hélas, oui, une maternité qui a été bombardée. Quand Ségolène Royal s'est rendu compte qu'elle avait été sans doute manipulée, elle a retiré ses propos et s'en est excusée", ajoute l'ancien président de la République.

