Hautes-Alpes : le président du département offre une queue de loup à la préfète

publié le 25/02/2020 à 23:39

Un petit cadeau pour une grande polémique. Jean-Marie Bernard, président du conseil départemental des Hautes-Alpes, ne devait pas se douter de la polémique qu'il allait susciter lorsqu'il a offert une queue de loup à la préfète Cécile Bigot-Dekeyze, qui quitte le département.

Mais c'était sans compter les réactions outrées des associations, à l'image de Férus, qui défend les grands prédateurs tels que les loups, les ours et autres lynx. Cette dernière a aussitôt dénoncé un cadeau de "très mauvais goût", arguant que l'espèce est protégée depuis 1993. Et Férus de promettre l'envoi d'un courrier au procureur de la République de Gap afin d'enquêter sur la provenance de la queue de loup, comme le relatent nos confrères de France Bleu Provence, mardi 25 février.

Jean-Marie Bernard s'est quant à lui défendu, expliquant qu'il fallait voir dans ce cadeau l'expression d'un "signe amical". Une simple façon de dire : "vous partez, mais le problème du loup dans le département pour les éleveurs n'a pas été résolu". Le président du conseil départemental rappelle également avoir offert au précédent préfet... une queue de loup. L'élu estime que l'animal n'est pas une espèce en danger et ne nécessite donc pas d'être protégé.

Mais Férus n'en démord pas. "Nous ne pouvons qu'être atterrés de voir cette pratique d'un autre âge dans un pays développé au XXIe siècle", fulmine ainsi l'association dans un communiqué publié ce mardi.