La guerre en Ukraine fait rage depuis plus de trois mois. En France, les conséquences de ce conflit se font ressentir, notamment concernant le pouvoir d'achat. Le prix de l'essence augmente tout comme celui des matières premières, de l'énergie ou encore des produits de première nécessité.

Au vu de cette dégradation du pouvoir d'achat, Marine Le Pen assume son opposition à un embargo du pétrole russe. "Je suis contre depuis le début", assure la député du Rassemblement national au Pas-de-Calais, invitée du Grand Jury RTL, LCI, Le Figaro. "Je suis absolument opposée à un embargo de quelque nature que ce soit pour une raison simple, ce qui m'importe c'est les Français".

"J'ai beaucoup d'affection et de compassion pour les Ukrainiens mais moi, mon centre d'intérêt prioritaire et principal, ce sont les Français", poursuit Marine Le Pen. "Il y a des familles entières aujourd'hui qui sont en train de renoncer à se chauffer comme ils l'ont fait cet hiver, qui renoncent à s'alimenter correctement, qui renoncent à se laver parce qu'ils n'y arrivent plus".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info