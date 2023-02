Guerre en Ukraine : à la frontière biélorusse, les habitants redoutent une nouvelle incursion russe.

Pour arriver dans le village de Pakul à 10 kilomètres de la frontière biélorusse, il a fallu éviter les routes fermées, les axes détruits et contourner des camps d’entrainement. Le 24 février 2022, c’est dans ce village, sur cette route, que les chars russes sont passés. Oleksander, un habitant, nous raconte : "À 5h du matin, ma femme m’a appelé, elle travaillait au supermarché. Elle m’a dit 'prend les enfants et fuit'. C’est ce que j’ai fait. Quand je suis revenu pour prendre des affaires, il y avait des chars russes partout."

Depuis, Oleksander est revenu habiter dans le village et ces dernières semaines, il constate que de nombreux soldats ukrainiens se sont installés dans les environs. Comme beaucoup, Oleksander redoute une nouvelle incursion russe. "Je ne peux pas dire que j’ai peur mais je me prépare à cette éventualité. On a stocké de la nourriture et on a organisé notre évacuation. Si les Russes reviennent par ici, on partira."

Konstantin tient l'unique magasin de ce village de 1000 habitants Crédit : Emilie Baujard

L’atmosphère se tend au fil des jours. Konstantin tient l’unique magasin de ce village de 1.000 habitants. Il sort un sachet rempli de médicaments. "Ce matin, des médecins sont venus nous apporter des pastilles d’iode, contre les radiations nucléaires. Ils doivent avoir peur d'une attaque. Il faut dire qu'ici, nous ne sommes qu'à 35 kilomètres de la centrale nucléaire de Tchernobyl."

Les enfants quittent l'école suite à une alerte aérienne Crédit : Emilie Baujard

L’alerte retenti sur les téléphones. Il faut se mettre à l’abri. Nous croisons alors les collégiens obligés de quitter leurs cours pour aller se réfugier chez eux.

