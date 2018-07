Grèves SNCF et Air France : "On entre dans une semaine test", estime Alain Duhamel

publié le 30/04/2018 à 19:29

Entre la grève à la SNCF et celle à Air France, on entre dans une semaine test parce que, au fond, c'est la première phase du conflit qui s'est achevée et on entame la seconde phase. La première phase, c'est le gouvernement qui l'a gagnée, la seconde va-t-elle accentuer le mouvement, est-ce qu'elle va le bloquer, est-ce qu'elle va l'inverser ?



Le gouvernement a emporté la première phase d'abord parce qu'il a gagné la bataille de l'opinion. C'est la grande différence avec 1995 où les Français étaient pour la réforme au départ et ont ensuite pris le parti des grévistes.

Cette fois-ci en revanche, l'opinion est clairement pour la réforme, contre la grève et pense que le gouvernement ira jusqu'au bout. Même chose sur le plan parlementaire, où très au-delà de la majorité qui est pourtant large, on a vu l’opposition de droite voter en faveur de la réforme. Ça donne donc une légitimité élargie.

On a également vu que le taux de participation diminue progressivement. Ça, c'est banal, mais il a quand même diminué de moitié pour les salariés et du tiers pour les conducteurs, donc c'est significatif.



En face, c'est très clair, la question est de savoir si cette semaine quand il y aura de nouveau grève concomitante Air France-SNCF, il y aura une remobilisation ou pas.