Grève : les éboueurs promettent de "transformer Paris en décharge publique"

Depuis quinze jours, les Parisiens avaient progressivement retrouvé la couleur de leurs trottoirs. Ce mercredi 12 avril, la filière traitement des déchets de la CGT appelle à une nouvelle grève contre la réforme des retraites. Face à un regain de mobilisations parmi les éboueurs, l'impact de ce mouvement s'annonce plus visible encore que le précédent, qui avait vu s'entasser jusqu'à 10.000 tonnes de déchets.

"S'il faut tenir deux semaines, on tiendra deux semaines, a promis Régis Vieceli, secrétaire général CGT de la filière déchets et assainissement à Paris. Il faut que le mouvement soit encore plus fort que la première fois, puisqu'Emmanuel Macron ne nous a pas entendus." Les éboueurs ont déjà annoncé que les rues de la capitale seront transformées en "décharge publique".

Lors de la première grève, la préfecture de police avait réquisitionné des agents issus du privé. "S'il faut qu'on invente d'autres formes d'actions, on les inventera", affirme Régis Vieceli. Parmi les éboueurs, on s'organise : "On demande qu'il y ait un roulement entre personnel. C'est l'absence de renouvellement qui nous a contraints d'arrêter la mobilisation temporairement", explique un éboueur de la Ville de Paris, exerçant dans le XVIe arrondissement.

"Acte 2" : à quoi doit-on s'attendre ?

Voté ce 12 avril, le mouvement de grève doit prendre effet dès ce jeudi. Le ramassage des ordures ne se fera donc plus et les trois incinérateurs vont être bloqués. Lors de la première mobilisation, tous les quartiers de la capitale n'avaient pas été impactés de la même manière.

La collecte des déchets d'une moitié des arrondissements est en effet gérée par les éboueurs de la Ville de Paris. Des entreprises privées s'occupent de l'autre moitié. Pour cette nouvelle mobilisation, l'appel a aussi été lancé au secteur privé, appel qui semble avoir été entendu.

"Le mot d'ordre est commun. Public-privé, même combat" a réagi Ali Chaligui, animateur de la filière des activités des déchets du privé pour la CGT, au côté de Régis Vieceli. "Nous sommes de la même profession. Nous sommes en capacité de nous mobiliser."

