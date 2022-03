Une nouvelle grève de la RATP devrait avoir lieu ce vendredi 25 mars 2022. Elle pourrait être massive. Les organisations syndicales se sont accordées pour lancer un appel à la grève sur l'ensemble du réseau pour demander l'augmentation des salaires. Le mouvement aura lieu le même jour que la mobilisation des agents des bus et des tramways qui, eux, dénoncent la mise en concurrence des transports publics franciliens.

La grève de la RATP s'inscrit dans la continuité de la "forte mobilisation des agents de la RATP le 18 février pour des augmentations de salaire, en l'absence de réponse satisfaisante de la direction" tel que l'écrit le site Rapports de Force.

La grève pourrait être "illimitée", indique le communiqué du syndicat FO-Groupe RATP, qui prévient que "sans inflexion majeure de l'entreprise, le 25 mars marquera le début d'une action longue et dure pour le service public". Le secrétaire général de la CGT-RATP avait toutefois rappelé début mars que "la question d'une grève illimitée sera discutée dans les prochaines semaines avec les salariés et non pas décrétée par les organisations syndicales au préalable".

À quelles perturbations doit-on s'attendre ?

Des perturbations dans les métros, RER, bus et tramways sont attendus. Des stations de métro pourront être fermées. Les RER A et B seront concernés par les perturbations. Les RER C, D et E sont gérés par la SNCF et non pas par la RATP, donc ne seront pas concernées par la grève. Le trafic des bus et tramways sera lui aussi perturbé. Le T4 et le T11 ne sont pas concernés. Les perturbations précises seront connues 48h à l'avance.