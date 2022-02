Grève à la RATP : quelles perturbations sont prévues ce vendredi ?

Un vendredi noir attend les usagers du métro parisien. La grève des agents de la RATP débutera dès le début du service et durant toute la journée ce 18 février.



8 lignes de métro seront totalement fermées (ligne 2, 3bis, 5, 7bis, 8, 10, 11 et 12) et 6 lignes ouvertes seulement une partie de la journée (3, 4, 6, 7, 9 et 13), uniquement aux heures de pointe entre 6h30 et 9h30 et entre 16h30 et 19h30. Les lignes automatisées 1 et 14 circuleront normalement mais la direction craint des "risques de saturation" et conseille donc de différer les déplacements.



Les bus, les tramways ainsi que les RER seront perturbés (les RER A et B circuleront entre 6h30 et 20h30 uniquement).

Il sera possible de suivre l'état du trafic sur le site officiel de la RATP ainsi que sur les comptes Twitter des différents RER. Dès samedi 19 février, le réseau RATP fonctionnera à nouveau normalement.

Pour rappel, la quasi-totalité des organisations syndicales de la RATP appellent à une journée de grève pour réclamer une revalorisation salariale. La date n'est pas choisie au hasard, c'est ce vendredi que débutes les négociations salariales annuelles au sein de la Régie autonome des Transports parisiens.