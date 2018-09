publié le 05/09/2018 à 13:18

Malaise chez les agents de la Compagnie départementale d'intervention (CDI) des Alpes-Maritimes. 90% des fonctionnaires sont en arrêt maladie depuis jeudi 30 août. Ils dénoncent leurs conditions de travail et la désorganisation du service.



Ces agents, censés venir renforcer les policiers locaux, assurer le maintien de l'ordre ou encore sécuriser des événements, ont le sentiment d'être utilisés comme une compagnie de CRS. La CDI est même amenée à intervenir hors du département des Alpes-Maritimes, jusqu'à Toulon. "Des vacations de 8 à 10 heures, sans compter le trajet", dénonce Nicolas Vincent, délégué départemental du syndicat Alliance Police nationale, sur France 3.

"Aujourd'hui, les fonctionnaires n'ont plus de vie de famille, constate-t-il. Ils sont sollicités pour tous les événements dans le département, ce qui représente une quantité énorme." "C'est le ras-le-bol général", abonde un agent sous couvert d'anonymat dans Nice Matin.

Un service désorganisé

Pour illustrer les désorganisations de son service, il prend comme exemple le concert de Céline Dion à l'Allianz Riviera en juillet 2017, prévu un an à l'avance mais où la CDI n'a eu sa note de service que deux jours plus tôt ; ou encore le feu d'artifice du 15 août dernier à Nice, où la CDI était mobilisée dès 15 heures. "Quand le feu d'artifice arrive à 22 heures, on a perdu pas mal de jus !".



Comme les autres policiers, les agents de la CDI n'ont pas le droit de faire grève. Se mettre en arrêt maladie est la seule arme qu'ils ont trouvée pour espérer se faire entendre sur les dysfonctionnements de leur service.