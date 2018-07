et AFP

Un homme de 22 ans est mort cette nuit. Contrôlé par la police à Nantes, il a été blessé mortellement. Plusieurs quartiers de la ville se sont embrasés. La colère a pris possession des rues.



Dans son rôle, le ministre de l'Intérieur a logiquement condamné "avec la plus grande fermeté" les violences urbaines et les dégradations dans la ville de Loire-Atlantique. Dans un communiqué, Gérard Collomb s'est associé "aux appels au calme formulés ce matin par les élus et responsables locaux".

"Tous les moyens nécessaires sont actuellement mobilisés, et le seront le temps qu'il faudra, pour apaiser la situation et prévenir tout nouvel incident", a-t-il assuré lors d'un entretien avec la maire de Nantes Johanna Rolland, selon ce communiqué.

Le parquet et l'IGPN saisis

Nicole Belloubet a aussi appelé au calme sur RTL mercredi 4 juillet. "Évidemment, j'appelle absolument au calme puisque l'État de droit sera pleinement respecté" soulignant que le parquet et l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) avaient été saisis, "pour que toute la lumière soit faite dans la plus totale transparence" sur la mort de ce jeune homme.

Les violences se sont produites dans le quartier du Breil avec des "prises à partie, des jets de cocktail Molotov", puis se sont étendues à d'autres quartiers sensibles de Nantes, Malakoff et les Dervallières, a indiqué Jean-Christophe Bertrand, directeur départemental de la Sécurité publique (DDSP). Des voitures ont été incendiées, ainsi qu'un centre paramédical situé dans un centre commercial.