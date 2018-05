publié le 02/05/2018 à 00:36

Des violences ont éclaté ce 1er mai dans les rues de Paris, en marge de la manifestation syndicale à l’occasion de la fête du travail. 1.200 individus encagoulés ont pris position sur le pont d'Austerlitz et ont largement perturbé le défilé lancé par les syndicats CGT, Solidaires, la FSU et FO, ainsi que le syndicat étudiant l'Unef, et lycéen, UNL.



"Les scènes que l’on a vues dans Paris aujourd’hui sont intolérables. La préfecture de police était alertée depuis plusieurs jours sur des appels à la violence qui tournaient notamment sur les réseaux sociaux. Elle avait construit un dispositif en fonction, mais force est de constater que ça n’a pas empêché les violences", commente au micro de RTL, Colombe Brossel, l’adjointe à la sécurité de la mairie de Paris.

En ce mois de mai riche en appels à manifester, l’adjointe demande à la préfecture de prendre ses dispositions pour éviter que de telles violences aient lieu à nouveau. "Il est absolument nécessaire que la préfecture prenne la tâche de tous les organisateurs officiels pour construire des parcours, des modalités, des organisations qui permettent d’éviter que des événements d’une telle gravité se reproduisent dans Paris", estime-t-elle.

"Les manifestants ont le droit de manifester paisiblement dans les rues de Paris, les commerçants et les riverains ont le droit de retrouver leur environnement non saccagé, et je crois que là-dessus on a tous un impératif pour que ça marche", termine l’adjointe.