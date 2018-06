Gérard Collomb est-il en passe de franchir la ligne rouge ?

publié le 04/06/2018 à 13:08

Tous rassemblés autour de Gérard Collomb. C'est le mot d'ordre au sein du gouvernement d'Édouard Philippe, depuis que le ministre de l'Intérieur a fait polémique en affirmant que les migrants "font un peu de benchmarking" (étude de marché ndlr) pour comparer les pays.



Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, ne souhaite pas "commenter le terme". Le délégué général de La République En Marche, Christophe Castaner, estime qu'"il faut assumer les choses".

Mais du côté de l'opposition, c'est la phrase de trop. Selon l'ancienne ministre socialiste, Laurence Rossignol, "quand il était au Parti socialiste, c'était déjà un problème pour les socialistes. Donc j'observe que visiblement il continue d'être un petit problème". Et pour cause, ce n'est pas une première pour Gérard Collomb. Le ministre multiplie les petites phrases, tout en conservant sa place dans le carré d'or des proches d'Emmanuel Macron. Mais jusqu’à quand ?

Une multiplication de petites phrases polémiques

Il semblerait donc que Gérard Collomb n'ait peur de rien. Le ministre de l'Intérieur était entré dans une guerre ouverte contre Anne Hidalgo. La maire de Paris avait fait appel à l'État en demandant "une opération de prise en charge" des campements de migrants dans la capitale. Le chef de la place Beauvau finira pas accéder à la demande de la maire socialiste mais avant cela, il n'a pas hésité à user du jeu politique.



Selon nos confidentiels, le ministre ne voyait pas d'inconvénient à faire traîner la situation. Pourquoi ? "Il veut que ce soit la maire de Paris qui lui demande formellement d'évacuer ces squats, pour ne pas avoir le rôle du méchant flic. Deuxième objectif : renvoyer à Anne Hidalgo la responsabilité de la situation. D'après le ministre de l'Intérieur, le discours de la maire de Paris encourage les migrants à venir dans la capitale. C'est la théorie de 'l'appel d'air'", explique Olivier Bost, journaliste au service politique de RTL.



Des polémiques similaires, il en existe d'autres. Alba Ventura, éditorialiste politique en fait la liste : "Lorsque sur la loi immigration, il déclare que 'des régions sont en train de se déconstruire parce qu'elles sont submergées par les flux de migrants', il se contrefiche que le Front national utilise cette même expression de 'submersion migratoire'". Autre cas : "Lorsque qu'il affirme que la présidente de l'Unef voilée fait du 'prosélytisme' et de 'la provocation', il se moque pas mal que la gauche 'droit-de-l'hommiste', ou même l'aile socialiste de la République En Marche, crie au scandale".

Un ministre "sans filtre" ?...

Pour résumé, "Gérard Collomb, le politiquement correct, il ne connait pas. Il est sans filtre, brut de décoffrage. Quand il pense quelque chose, il le dit direct. Et peu importe que cela plaise ou non", ajoute l'éditorialiste politique. Ses déclarations polémiques n'ont valu aucun rappel à l'ordre. Seul son "joker" pour éviter de donner son avis sur la limitation à 80 km/h, avait eu pour conséquence une déclaration du Premier ministre sur la "solidarité gouvernementale".



Gérard Collomb est-il privilégié au sein du gouvernement ? Incontestablement. Il est dans le cercle très fermé de la macronie 1.0, la première version. Il "ne s'en réfère qu'à Macron. Gérard Collomb, vous savez, ne passe jamais par Matignon. Il va directement à l'Élysée", raconte Alba Ventura.



Cette relation franche avec Emmanuel Macron est réciproque du côté du président de la République. Le chef de l'État lui "fait une confiance aveugle (...) Sa fidélité a payé, puisqu'il lui a offert son premier poste ministériel : il en a fait son ministre de l'Intérieur, numéro un du gouvernement", souligne l'éditorialiste.

... Ou la "tête du turc du gouvernement" ?

Cette place privilégiée a une autre facette. Selon l'éditorialiste Olivier Mazerolle, le ministre de l'Intérieur est "la tête de turc du gouvernement". Pourquoi ? "Pour commencer, à cause de son élocution lente et hésitante. Ensuite, et surtout, à cause de sa politique en matière sur l'immigration, il sert d'exutoire aux députés de La République En Marche qui voudraient un virage à gauche. Pour beaucoup d'entre eux, le ministre de l'Intérieur est le facho de service. Alors qu'en réalité il élabore sa politique en parfaite concertation avec Emmanuel Macron".



Entre Gérard Collomb et le Parti socialiste, la rupture est définitivement actée. François Hollande a mis en garde l'ex-membre du parti sur LCP : "L'autorité, ce n'est jamais le mépris (...) S'il doit y avoir rappel des règles, il ne doit jamais y avoir de manière stigmatisante de traiter des humains. J'ai eu suffisamment à prendre de responsabilités pendant la période où j'ai été président pour regretter toutes les formules méprisantes".



Laurence Rossignol estime que "Gérard Collomb est en ligne directe avec le président de la République, qu'il enjambe le Premier ministre si je peux me permettre l'image, et que ce qu'il fait est somme toute assez conforme à ce que le président de la République attend de lui. Ce gouvernement nous explique tout le temps qu'avec eux il n'y a plus de couacs, 'tout est au carré', 'c'est une entreprise qui travaille bien ce gouvernement, avec un bon DRH, un bon directeur de la stratégie' et que donc tout est sous contrôle. Donc je leur fais le crédit de penser que tout est sous contrôle, et que quand un ministre parle, c'est sous contrôle", a ajouté la sénatrice de l'Oise.