Gérald Darmanin était l'invité de RTL

et AFP

publié le 27/09/2017 à 17:09

Au lendemain de la présentation du projet de loi de finances pour 2018, Gérald Darmanin est l'invité de RTL. Alors que Bruno Le Maire a assuré que ce budget "bénéficiera à tous les Français sans exception", le ministre de l'Action et des Comptes publics assure de son côté que la politique engagée depuis la prise de pouvoir d'Emmanuel Macron est celle de "la feuille de paye".



Pour appuyer leurs propos, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, les deux pensionnaires de Bercy, ont une nouvelle fois évoqué la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français prévue d'ici 2020.



Suppression de la taxe d'habitation, mais aussi baisse de la pression fiscale de sept milliards d'euros, augmentation de la taxe sur le diesel, baisse des aides publiques pour le logement... Autant de sujets qui interpellent alors qu'ils touchent directement le portefeuille des Français. "Nous avons voulu protéger les plus modestes, protéger les plus fragiles", en favorisant "le pouvoir d'achat", a déclaré Bruno Le Maire, rejetant les critiques formulées ces dernières semaines par une partie de la gauche et par plusieurs associations.

