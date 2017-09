publié le 13/09/2017 à 11:33

On en sait désormais un peu plus sur l'exonération de la taxe d'habitation. Alors qu'Emmanuel Macron avait confirmé en juillet dernier que cette réforme se fera "en trois ans", Gérald Darmanin dévoile ce mercredi 13 septembre, dans les colonnes du Monde, les plafonds d'exonération. Personne seule, couple, ou couple avec un enfant... Les plafonds sont déjà fixés alors que cette réforme, promesse phare de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, doit concerner 80% des ménages.



Ainsi, cette mesure sera valable jusqu'à 30.000 euros pour une personnes seule (27.000 euros de revenu fiscal de référence), 48.000 euros pour un couple (43.000 euros de revenu fiscal de référence) et 54.000 euros pour un couple avec un enfant (49.000 euros de revenu fiscal de référence). Soit un plafond de 27.000 euros de base, auquel il faut ajouter 8.000 euros pour les deux demi-parts suivantes, puis 6.000 euros par demi-part supplémentaire.

Cette mesure sera mise en place en trois temps et les Français concernés devront patienter jusqu'en 2020 pour ne plus payer cette taxe d'habitation jugée "injuste" par le gouvernement. En revanche, les conséquences seront notables dès l'année prochaine alors que "17 millions de ménages verront bien leur taxe d’habitation baisser de 30% en 2018".