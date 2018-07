publié le 29/05/2018 à 07:00

Dissonance à Bercy. Bruno Le Maire a jeté le trouble sur les intentions du gouvernement, dimanche 20 mai, en évoquant une réduction des aides sociales à l'emploi s'il y avait suffisamment de créations d'emplois dans le privé. Objectif : baisser les déficits publics,





Deux jours plus tôt, le vendredi 18 mai, Le Monde avait par ailleurs révélé l'existence d'un document de la direction du Budget, intitulé "Transformer les prestations sociales", expliquant que les aides sociales constituent "un poids croissant" pour les finances publiques.

Face à la polémique suscitée par cette annonce du ministre de l’Économie, Gérald Darmanin a affirmé une position divergente. Le ministre de l’Action et des Comptes publics, a estimé mercredi 23 mai qu'"il ne faut pas toucher aux prestations sociales individuelles", malgré "des économies à faire dans le domaine social" comme une réforme de la prime d'activité.

"Il est légitime que les ministres débattent, je les invite à le faire dans les réunions autour de la table du conseil des ministres et à de nombreux débats, et pas dans la presse", a affirmé le lendemain sur Europe 1, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Un point de discorde et une question en suspens : les aides sociales seront-elles épargnées par les économies annoncées par l’exécutif ?